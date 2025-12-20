Ричмонд
Глава ПМР рассказал, что Тирасполь хочет возобновить контакты с Кишиневом

ТИРАСПОЛЬ, 20 дек — РИА Новости. Тирасполь хочет возобновить контакты с Кишиневом по борьбе с преступностью, особенно на фоне трафика оружия в Молдавии, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Источник: © РИА Новости

«Борьба с преступностью всегда было важной сферой взаимодействия. У нас с Молдовой в 1999—2001 годах подписан ряд договоренностей в этой области. Был и обмен информацией, и совместные мероприятия. Это была эффективная практика», — сказал Красносельский.

Глава ПМР отметил, что Кишинев в одностороннем порядке полностью прекратил сотрудничество по линии правоохранительных органов.

«Профильная экспертная (рабочая) группа также не проводила встреч уже более четырех лет. Мы готовы к возобновлению такого взаимодействия, более того, настаиваем на нем. Это особенно актуально на фоне резонансных событий в Молдове, связанных с трафиком оружия и наркотиков, часть из которого, кстати, направлялась в страны Евросоюза», — добавил Красносельский.

Румынский телеканал Digi24 сообщал, что 20 ноября таможня Румынии задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами. Водитель, гражданин Молдавии, предъявил сопроводительные документы на груз. Позднее стало известно, что среди обнаруженного вооружения были ПЗРК. По результатам этой таможенной проверки в Молдавии возбуждено уголовное дело, трое подозреваемых были помещены под арест на 30 суток. Генпрокуратура Молдавии сообщила, что оружие было ввезено в Молдавию с Украины.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

