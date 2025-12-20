Глава ПМР рассказал, что Тирасполь хочет возобновить контакты с Кишиневом

«Профильная экспертная (рабочая) группа также не проводила встреч уже более четырех лет. Мы готовы к возобновлению такого взаимодействия, более того, настаиваем на нем. Это особенно актуально на фоне резонансных событий в Молдове, связанных с трафиком оружия и наркотиков, часть из которого, кстати, направлялась в страны Евросоюза», — добавил Красносельский.