Иркутская область заняла 3 место в Сибири по количеству вопросов Путину

Более 47 тысяч обращений от жителей Иркутской области поступило на Прямую линию Владимира Путина, которая прошла 19 декабря. По количеству вопросов наш регион занял 3 место в Сибирском федеральном округе и 16 место по стране.
Как рассказали irk.aif.ru в пресс-службе Народного фронта Иркутской области, топ самых популярных вопросов возглавила тема пенсионного обеспечения. На втором месте оказались вопросы от семей с детьми, на третьем — обращения, связанные с доступностью здравоохранения. Затем идут темы занятости и зарплат, а также общие вопросы, связанные с СВО. Некоторые вопросы удалось урегулировать до эфира, наиболее острые передали в работу в ведомства.
Например, военная прокуратура Иркутского гарнизона занимается проблемой военнослужащего из Иркутской области, который потерял стопу из-за тяжёлого ранения. Были сложности с получением выплат и прохождением военно-врачебной комиссии.