Иркутская область заняла 3 место в Сибири по количеству вопросов Путину

Как рассказали irk.aif.ru в пресс-службе Народного фронта Иркутской области, топ самых популярных вопросов возглавила тема пенсионного обеспечения. На втором месте оказались вопросы от семей с детьми, на третьем — обращения, связанные с доступностью здравоохранения. Затем идут темы занятости и зарплат, а также общие вопросы, связанные с СВО. Некоторые вопросы удалось урегулировать до эфира, наиболее острые передали в работу в ведомства.