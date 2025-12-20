Премьер-министр правительства Башкирии назвал главные моменты «Итогов года»

«Прямая линия Президента — это прямой разговор с людьми». Так назвал программу «Итоги года с Владимиром Путиным» премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. Руководитель регионального кабинета министров отметил, что Президент России всем напомнил, что каждый закон устаревает в момент принятия, и ориентироваться помогает только такое общение.