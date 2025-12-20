Премьер-министр правительства Башкирии назвал главные моменты «Итогов года»

«Прямая линия Президента — это прямой разговор с людьми». Так назвал программу «Итоги года с Владимиром Путиным» премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. Руководитель регионального кабинета министров отметил, что Президент России всем напомнил, что каждый закон устаревает в момент принятия, и ориентироваться помогает только такое общение.
«Ключевые акценты, которые я бы отметил, — это готовность завершать конфликт мирными средствами при устранении первопричин, а также устойчивость экономики и выполнение социальных обязательств: сбалансированный бюджет, нацпроекты, технологическое развитие, поддержка семей. Отдельно — закрепление молодых специалистов через сильную лабораторную базу и финансирование исследований. Тут мы, подчеркну, обеспечены мощной базой Межвузовского кампуса», — написал премьер-министр правительства республики.
По словам Андрея Назарова, на «Итогах года» был и важный человеческий момент с возвращением медали «За отвагу» матери погибшего героя СВО из Белорецка Людмиле Орловой.
«Значимый для нас сигнал по проекту российско-таджикского индустриального парка в Душанбе: Башкортостан назван ключевым участником, Президент высказал нам полное доверие в этом вопросе и поручил Правительству РФ поддержать республику», — подчеркнул Андрей Назаров.
Ранее «Башинформ» писал о благодарности Радия Хабирова в адрес главы государства.