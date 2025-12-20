Смена состава. Кто остался в правительстве Пермского края?

«В ноябре Дмитрий Махонин во время интервью сказал, что схема уже сложилась у него в голове, просто он не торопится её обнародовать. Глава региона сообщил, что у него есть идеи, связанные с укреплением ряда блоков, и на следующие пять лет он ставит задачу усилить работу с муниципалитетами. На мой взгляд, в связи с этими утилитарными целями и произошла частичная перезагрузка правительства, — считает политконсультант Людмила Ознобишина. — Мы видим, что в нём появились три новых вице-премьера. Этот статус получили два министра: Лариса Ведерникова и Дмитрий Беланович, в ведение которого теперь переходит Минтуризма. Полагаю, это связано с тем, что у нас в крае хорошо развит природный туризм. Вероятно, нужно усилить взаимодействие двух министерств в части развития особо охраняемых природных территорий, экологического туризма».