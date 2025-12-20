Смена состава. Кто остался в правительстве Пермского края?

С сентября, когда в Пермском крае прошли выборы губернатора, правительство сложило полномочия, и жители региона ждали оглашения нового состава. По закону на это отводится три месяца. Однако интрига сохранялась до самого конца срока.
Новые должности.
15 декабря губернатор Дмитрий Махонин подписал указ о новом составе правительства, оно приступило к работе на следующий день. Кресла сохранили первый зампред Ольга Антипина (курирует финансы), вице-премьеры Алексей Чибисов (торговля и промышленность), Андрей Алякринский (инфраструктура), Сергей Никифоров (социальный блок) и Дмитрий Самойлов (спорт и культура). Покидают посты Алексей Черников (информационное развитие и туризм) и Александр Борисов (курировал общественную безопасность и экологию) — его уже назначили врио главы Краснокамского округа.
«В структуре правительства появятся новые должности. Зам. председателя по вопросам безопасности и информационного развития назначен Александр Щеглов. Ранее он занимал пост замглавы администрации губернатора. В его ведении будет координация деятельности Министерства территориальной безопасности и Министерства информационного развития и связи (МИРС), — рассказали в правительстве Пермского края. — Зам. председателя — министром природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии назначен Дмитрий Беланович. Он будет курировать и работу Минтуризма. Зам. председателя правительства — министром по управлению имуществом и градостроительной деятельности стала Лариса Ведерникова. В этот блок войдет Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия».
А в ведение зампреда, курирующего развитие образования, спорта и культуры, передают Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа.
И.о. министра территориальной безопасности назначили Альберта Марданова. Такая же приставка будет у нового руководителя Минобра — Натальи Зверевой. До этого она была замминистра. Экс-глава Минобра Раиса Кассина стала советником губернатора. И.о. министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок назначили Марину Пашиеву (была статс-секретарём — зам. министра). Кроме того, решили расформировать Минтерразвития. Его функции передадут другим ведомствам.
Частичная перезагрузка.
Остальные персоны сохранили свои посты. А пермякам любопытно, почему так долго формировали новое правительство.
«В ноябре Дмитрий Махонин во время интервью сказал, что схема уже сложилась у него в голове, просто он не торопится её обнародовать. Глава региона сообщил, что у него есть идеи, связанные с укреплением ряда блоков, и на следующие пять лет он ставит задачу усилить работу с муниципалитетами. На мой взгляд, в связи с этими утилитарными целями и произошла частичная перезагрузка правительства, — считает политконсультант Людмила Ознобишина. — Мы видим, что в нём появились три новых вице-премьера. Этот статус получили два министра: Лариса Ведерникова и Дмитрий Беланович, в ведение которого теперь переходит Минтуризма. Полагаю, это связано с тем, что у нас в крае хорошо развит природный туризм. Вероятно, нужно усилить взаимодействие двух министерств в части развития особо охраняемых природных территорий, экологического туризма».
По словам политконсультанта, отдельно стоит отметить появление нового вице-премьера — по вопросам безопасности и информационного развития. Блок возглавил экс-глава краевой полиции Александр Щеглов.
«Очевидно, что у него налажены контакты с силовыми структурами. В его блок наряду с Минтербезом перешёл МИРС. В этом есть своя логика: современные события диктуют необходимость уделять особое внимание информационной безопасности, — отмечает Людмила Ознобишина. — Что касается тех, кто покинул посты вице-премьеров и министров, то здесь, наверное, стоит говорить не об уходе, а о перегруппировке, которая диктуется текущими задачами».