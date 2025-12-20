Ричмонд
Финский политик назвал Россию самой уважаемой страной в мире

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Россия является самой уважаемой страной в мире, улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном при администрации президента США Дональда Трампа является самой лучшей новостью для Европы, считает член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Источник: © РИА Новости

«Отношения между США и Россией улучшаются, и это самая лучшая новость для нас в Европе… Россия является самой уважаемой страной на Земле. Я верю, что большинство европейцев полностью уважают Россию и хотят видеть дипломатическое решение украинского вопроса», — написал Мема в соцсети Х.

Политик добавил, что администрация Трампа делает «чудесную работу» по установлению мира, а сам американский лидер объединяет европейцев больше, чем способны сделать лидеры Евросоюза. В отдельной публикации Мема также выразил мнение, что администрация экс-президента США Джо Байдена потерпела «полный провал» и принесла лишь хаос.

В среду издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что представители России и США могут провести на этих выходных переговоры в Майами по мирному урегулированию конфликта на Украине. В свою очередь, журналист портала Axios Барак Равид заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф в пятницу в Майами проведет переговоры с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым, а также с советниками по безопасности Германии, Франции и Великобритании.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

