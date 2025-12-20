WSJ: перед Уиткоффом ставили одно условие для встречи с Путиным

По данным WSJ, условием проведения встречи было прибытие Уиткоффа в Россию без сопровождения агентов ЦРУ и сотрудников дипломатического корпуса, а также без переводчика. Собеседник издания уточнил, что приглашение передал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев через наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда.
В процессе урегулирования российско-украинского конфликта Стив Уиткофф посещал Россию уже шесть раз. Его последний визит совместно с зятем президента США Джаредом Кушнером в Москву состоялся 2 декабря.