WSJ: перед Уиткоффом ставили одно условие для встречи с Путиным

Вскоре после назначения Стива Уиткоффа на должность спецпредставителя президента США Владимир Путин пожелал с ним встретиться. Для организации переговоров представителю было поставлено одно условие, его передали через посредников, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Источник: Reuters

По данным WSJ, условием проведения встречи было прибытие Уиткоффа в Россию без сопровождения агентов ЦРУ и сотрудников дипломатического корпуса, а также без переводчика. Собеседник издания уточнил, что приглашение передал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев через наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда.

В процессе урегулирования российско-украинского конфликта Стив Уиткофф посещал Россию уже шесть раз. Его последний визит совместно с зятем президента США Джаредом Кушнером в Москву состоялся 2 декабря.

