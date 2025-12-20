Ричмонд
Что пишут зарубежные СМИ об «Итогах года с Путиным»

В пятницу, 19 декабря, в Гостином дворе в Москве состоялось очередное ежегодное мероприятие «Итоги года с Владимиром Путиным». В этом году оно прошло в совмещенном формате пресс-конференции и ответов на вопросы, которые задавали россияне.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Пресс-служба Президента России
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

На мероприятии присутствовало около 600 журналистов, в том числе из иностранных недружественных изданий, которые также получили возможность задавать вопросы российскому лидеру, чего лишены российские журналисты за рубежом.

Главе государства по телефону, текстовыми сообщениями и через онлайн-платформы было задано около 3 млн вопросов. «Прямая линия» продолжалась 4 часа 27 минут. В итоге Владимир Путин, по разным подсчетам, ответил на от 77 до 83 вопросов. Вопросы касались различных тем — от цен на яйца и существования инопланетян до внешней политики и баланса сил в мире. Большинство иностранных изданий сочло, что основной темой конференции стал конфликт на Украине и способы его урегулирования.

Они также отметили «физическую выносливость», «когнитивные способности», чувство юмора Путина и владение им внутренней и внешней новостной повесткой.

Associated Press

Путин использует ежегодную «Прямую линию», которая в этом году длилась около четырех с половиной часов, чтобы продемонстрировать свое владение широким спектром тем и способность решать проблемы.

Ríkisútvarpið

Ни один президент в мире, ни один король не проводит общение в таком формате. Западная пресса избирательно подходит к отбору журналистов, которые задают заранее подготовленные вопросы.

А на «Прямой линии с Путиным» вопросы задают спонтанно, и Путин должен отвечать на них. У него в голове библиотека, компьютер.

Politico

«Прямая линия» предоставляет Путину возможность поделиться тем, о чем он думает. Поскольку Дональд Трамп добивается заключения мирного соглашения до конца года, держа своих коллег в Брюсселе и на Украине в состоянии тревожного ожидания, геополитические ставки в этом году возросли.

The New York Times

В пятницу Путин уверенно отвечал на вопросы, но критических замечаний прозвучало лишь несколько. На предыдущие пресс-конференции журналисты приходили с большими плакатами и даже пушистыми игрушками, чтобы привлечь внимание. В этот раз разрешалось использовать только небольшие листы бумаги, чтобы придать мероприятию более сдержанный формат.

Daily Beast

Путин позволил на мгновение заглянуть в свое сердце, когда сказал, что сейчас он влюблен.

Застенчивый ответ Путина о личной жизни стал кратким моментом непринужденности в ходе сдержанной пресс-конференции.

USA Today

Тема конфликта на Украине и вопрос о том, когда он закончится, доминировали на первом этапе «Прямой линии», которую Путин с 2001 года почти ежегодно проводил в различных форматах.

Al Jazeera

Комментарии Путина прозвучали в решающий момент, и за ними внимательно следили западные официальные лица, которые хотели узнать, как он представит ситуацию российской общественности.

Российский лидер подчеркнул жесткую позицию Кремля в отношении мирных переговоров.

ABC News

Путин заявил на пресс-конференции, что военные цели Кремля на Украине будут достигнуты. Более многочисленная и лучше оснащенная российская армия в последние месяцы неуклонно продвигается на Украине.

Daily Sabah

Путин заявил, что Россия готова завершить конфликт мирным путем, но только на условиях, которые он впервые озвучил в июне 2024 года.

Свое дипломатическое послание он сопроводил уверенной оценкой ситуации на поле боя, заявив, что российские войска в настоящее время владеют стратегической инициативой и продвигаются вперед по всей линии фронта.

CNN

Путин высмеял Владимира Зеленского, комментируя кадры на фоне стелы на въезд в Купянск. Он сказал, что, если город находится под контролем Украины, тогда «зачем стоять на пороге? Заходите внутрь».

The U.S. Sun

За спиной Путина во время прямой линии появилась гигантская карта, на которой были изображены Донбасс, Запорожье, Херсон, а также Крым как часть российской территории.

Это стало резким и четким посланием Украине и ее европейским союзникам: Кремль не намерен отказываться от своих амбиций.

Tagesschau

Путин демонстрирует уверенность и жесткую позицию по отношению к Украине. Он подчеркнул, что мирное соглашение должно устранить «корни конфликта» — формула, которая перекладывает ответственность за конфликт на Украину и направлена ​​на глубокие политические изменения в соседней стране.

NBC News

​​​​​​​Продолжительные «Прямые линии» в конце года стали ежегодной традицией для Путина, который часто использует эту возможность, чтобы отчихвостить Запад.

ZDF Heute

Путин использует свою традиционную предновогоднюю пресс-конференцию, чтобы послать сигналы как внутри страны, так и за рубеж. Это 22-я ежегодная пресс-конференция Путина.

Президент выглядит на удивление расслабленным и подробно и обстоятельно отвечает на вопросы.

Послание Путина: у него всё под контролем. И у Запада нет иного выбора, кроме как принять максималистские требования России в мирном процессе.

Die Welt

Тон России становится все жестче. Сам Путин ранее высказался о европейцах в непривычно резких выражениях, назвав их «подсвинками». Европа нервно реагирует. Пока в ЕС обсуждают использование замороженных российских активов для восстановления Украины, Москва открыто угрожает ответными мерами.

The Washington Post

Путин высмеял предупреждение генсекретаря НАТО Марка Рютте о том, что Россия может напасть на одну из стран НАТО в ближайшие пять лет, заявив, что такие настроения противоречат новой Стратегии национальной безопасности США, которая не определяет Россию как противника США.

The New Statesman

Перспектива заключения соглашения о прекращении огня на Украине к Рождеству тает на глазах. Из марафонской пресс-конференции Путина можно извлечь одно послание: не стоит ожидать скорого окончания конфликта на Украине.

С приходом в Белый дом Трампа, который неоднократно угрожал прекратить поддержку Киева и демонстрировал свою антипатию к Европе, Путин получил уникальную возможность для перекраивания архитектуры безопасности Европы.

EUAlive

Путин выступил в пренебрежительном тоне по отношению к Европейскому Союзу, назвав Европу слабеющей и практически не имеющей отношения к мирным усилиям по Украине. При этом он высоко оценил усилия Трампа по прекращению конфликта, позиционируя Вашингтон в качестве главного собеседника, в то время как Европа остается в стороне. Он также напомнил о новой российской системе «Орешник», которую недвусмысленно представил как прямое противодействие европейским угрозам.

Этот двойной подход указывает на то, что любая будущая архитектура безопасности должна учитывать возросшие возможности Москвы на континенте.
