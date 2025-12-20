Что пишут зарубежные СМИ об «Итогах года с Путиным»

На мероприятии присутствовало около 600 журналистов, в том числе из иностранных недружественных изданий, которые также получили возможность задавать вопросы российскому лидеру, чего лишены российские журналисты за рубежом.
Главе государства по телефону, текстовыми сообщениями и через онлайн-платформы было задано около 3 млн вопросов. «Прямая линия» продолжалась 4 часа 27 минут. В итоге Владимир Путин, по разным подсчетам, ответил на от 77 до 83 вопросов. Вопросы касались различных тем — от цен на яйца и существования инопланетян до внешней политики и баланса сил в мире. Большинство иностранных изданий сочло, что основной темой конференции стал конфликт на Украине и способы его урегулирования.
Они также отметили «физическую выносливость», «когнитивные способности», чувство юмора Путина и владение им внутренней и внешней новостной повесткой.
Associated Press
Путин использует ежегодную «Прямую линию», которая в этом году длилась около четырех с половиной часов, чтобы продемонстрировать свое владение широким спектром тем и способность решать проблемы.
Ríkisútvarpið
Ни один президент в мире, ни один король не проводит общение в таком формате. Западная пресса избирательно подходит к отбору журналистов, которые задают заранее подготовленные вопросы.
Politico
«Прямая линия» предоставляет Путину возможность поделиться тем, о чем он думает. Поскольку Дональд Трамп добивается заключения мирного соглашения до конца года, держа своих коллег в Брюсселе и на Украине в состоянии тревожного ожидания, геополитические ставки в этом году возросли.
The New York Times
В пятницу Путин уверенно отвечал на вопросы, но критических замечаний прозвучало лишь несколько. На предыдущие пресс-конференции журналисты приходили с большими плакатами и даже пушистыми игрушками, чтобы привлечь внимание. В этот раз разрешалось использовать только небольшие листы бумаги, чтобы придать мероприятию более сдержанный формат.
Daily Beast
Застенчивый ответ Путина о личной жизни стал кратким моментом непринужденности в ходе сдержанной пресс-конференции.
USA Today
Тема конфликта на Украине и вопрос о том, когда он закончится, доминировали на первом этапе «Прямой линии», которую Путин с 2001 года почти ежегодно проводил в различных форматах.
Al Jazeera
Российский лидер подчеркнул жесткую позицию Кремля в отношении мирных переговоров.
ABC News
Путин заявил на пресс-конференции, что военные цели Кремля на Украине будут достигнуты. Более многочисленная и лучше оснащенная российская армия в последние месяцы неуклонно продвигается на Украине.
Daily Sabah
Путин заявил, что Россия готова завершить конфликт мирным путем, но только на условиях, которые он впервые озвучил в июне 2024 года.
CNN
Путин высмеял Владимира Зеленского, комментируя кадры на фоне стелы на въезд в Купянск. Он сказал, что, если город находится под контролем Украины, тогда «зачем стоять на пороге? Заходите внутрь».
The U.S. Sun
За спиной Путина во время прямой линии появилась гигантская карта, на которой были изображены Донбасс, Запорожье, Херсон, а также Крым как часть российской территории.
Tagesschau
Путин демонстрирует уверенность и жесткую позицию по отношению к Украине. Он подчеркнул, что мирное соглашение должно устранить «корни конфликта» — формула, которая перекладывает ответственность за конфликт на Украину и направлена на глубокие политические изменения в соседней стране.
NBC News
ZDF Heute
Путин использует свою традиционную предновогоднюю пресс-конференцию, чтобы послать сигналы как внутри страны, так и за рубеж. Это 22-я ежегодная пресс-конференция Путина.
Послание Путина: у него всё под контролем. И у Запада нет иного выбора, кроме как принять максималистские требования России в мирном процессе.
Die Welt
Тон России становится все жестче. Сам Путин ранее высказался о европейцах в непривычно резких выражениях, назвав их «подсвинками». Европа нервно реагирует. Пока в ЕС обсуждают использование замороженных российских активов для восстановления Украины, Москва открыто угрожает ответными мерами.
The Washington Post
Путин высмеял предупреждение генсекретаря НАТО Марка Рютте о том, что Россия может напасть на одну из стран НАТО в ближайшие пять лет, заявив, что такие настроения противоречат новой Стратегии национальной безопасности США, которая не определяет Россию как противника США.
The New Statesman
Перспектива заключения соглашения о прекращении огня на Украине к Рождеству тает на глазах. Из марафонской пресс-конференции Путина можно извлечь одно послание: не стоит ожидать скорого окончания конфликта на Украине.
EUAlive
Путин выступил в пренебрежительном тоне по отношению к Европейскому Союзу, назвав Европу слабеющей и практически не имеющей отношения к мирным усилиям по Украине. При этом он высоко оценил усилия Трампа по прекращению конфликта, позиционируя Вашингтон в качестве главного собеседника, в то время как Европа остается в стороне. Он также напомнил о новой российской системе «Орешник», которую недвусмысленно представил как прямое противодействие европейским угрозам.