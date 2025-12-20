Что пишут зарубежные СМИ об «Итогах года с Путиным»

Главе государства по телефону, текстовыми сообщениями и через онлайн-платформы было задано около 3 млн вопросов. «Прямая линия» продолжалась 4 часа 27 минут. В итоге Владимир Путин, по разным подсчетам, ответил на от 77 до 83 вопросов. Вопросы касались различных тем — от цен на яйца и существования инопланетян до внешней политики и баланса сил в мире. Большинство иностранных изданий сочло, что основной темой конференции стал конфликт на Украине и способы его урегулирования.