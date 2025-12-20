МИД Польши поздравил Орбана «орденом Ленина»

Москва предупреждала, что любые действия с ее зарубежными активами сочтет «грабежом» и может принять ответные меры, «Но почему не получается осуществить этот грабеж? Потому что последствия могут быть тяжелыми для грабителей. А в чем это заключается? Во-первых, это непросто сделать. Они ведь объявили не о том, что они просто будут грабить и забирать, а одна из идей — выдать репарационный кредит под залог наших активов», — сказал президент Владимир Путин во время прямой линии.