Турция усилит защиту критически важных объектов в Черном море

Ранее министерство обороны Турции сообщило, что беспилотник, предположительно вышедший из-под контроля, был сбит истребителем F-16 в турецком воздушном пространстве над Чёрным морем. При этом принадлежность БПЛА не уточнялась.
По словам Гюлера, в первую очередь были приняты меры для обеспечения безопасности гражданской авиации.
«Мы направили самолёты, находившиеся на этом маршруте, в ближайшие аэропорты и обеспечили их безопасную посадку. После этого БПЛА был уничтожен, а гражданское воздушное движение продолжило работу в штатном режиме», — приводит слова министра газета Star.
Он отметил, что Анкара уделяет особое внимание защите стратегической инфраструктуры.
«Мы принимаем необходимые меры для защиты наших критически важных надводных и подводных объектов в Чёрном море. Буровые суда имеют для нас жизненно важное значение. Разработаны и применяются меры против БПЛА, которые сбились с курса или вышли из-под контроля, а также против потенциальных угроз, исходящих из-под воды», — подчеркнул министр.