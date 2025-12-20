Ричмонд
Турция усилит защиту критически важных объектов в Черном море

АНКАРА, 20 дек — РИА Новости. Турция принимает дополнительные меры для защиты критически важных надводных и подводных объектов в Чёрном море на фоне инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), заявил министр национальной обороны республики Яшар Гюлер.

Источник: Reuters

Ранее министерство обороны Турции сообщило, что беспилотник, предположительно вышедший из-под контроля, был сбит истребителем F-16 в турецком воздушном пространстве над Чёрным морем. При этом принадлежность БПЛА не уточнялась.

По словам Гюлера, в первую очередь были приняты меры для обеспечения безопасности гражданской авиации.

«Мы направили самолёты, находившиеся на этом маршруте, в ближайшие аэропорты и обеспечили их безопасную посадку. После этого БПЛА был уничтожен, а гражданское воздушное движение продолжило работу в штатном режиме», — приводит слова министра газета Star.

Он отметил, что Анкара уделяет особое внимание защите стратегической инфраструктуры.

«Мы принимаем необходимые меры для защиты наших критически важных надводных и подводных объектов в Чёрном море. Буровые суда имеют для нас жизненно важное значение. Разработаны и применяются меры против БПЛА, которые сбились с курса или вышли из-под контроля, а также против потенциальных угроз, исходящих из-под воды», — подчеркнул министр.

