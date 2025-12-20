Путин рассказал о развитии отношений России и стран Африки

Приветствие Путина участникам второй министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка зачитал в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Российская Федерация придает большое значение развитию дружественных, в полной мере равноправных и взаимовыгодных отношений с африканскими партнерами», — говорится в приветствии Путина.
