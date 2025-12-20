Польский президент подарил Зеленскому двухтомник о Волынской резне

Польша продолжает поддерживать Украину, однако в Варшаве иногда возникает ощущение, что эти усилия не всегда получают должную оценку, заявил премьер-министр Дональд Туск на пресс-конференции c Зеленским. Украинский лидер, в свою очередь, поблагодарил Польшу за поддержку, оказываемую с начала спецоперации.