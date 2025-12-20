Египет готов оказать поддержку в урегулировании на Украине, заявил Ас-Сиси

«Президент заявил о поддержке Египтом всех усилий, направленных на разрешение кризиса политическим путем, подтвердив готовность Египта оказать всю необходимую поддержку международных усилий в этой связи», — сообщила канцелярия президента по итогам встречи с главой МИД.
