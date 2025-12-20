Ричмонд
Россия предлагает странам Африки открыть посольства в Москве, заявил Лавров

КАИР, 20 дек — РИА Новости. Россия предлагает африканским странам без диппредставительства в РФ рассмотреть возможность их открытия, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

«Предлагаем партнерам, у которых пока еще нет своих посольств в Москве, рассмотреть возможность их открытия. Будем рады оказать всяческое содействие», — сказал он в ходе пленарного заседания второй министерской конференции форума партнёрства Россия-Африка.

