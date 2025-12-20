Лукашенко принял кадровые решения по судьям в Беларуси

В частности, Юрий Кобец, который был освобожден ВНС от должности заместителя председателя Верховного Суда, назначен на должность главы Апелляционного экономического суда. Экономические суды Гомельской и Гродненской областей возглавили Александр Лисовский и Эдуард Король соответственно. А ряд судей освобождены от должностей по причине их избрания судьями Верховного суда.