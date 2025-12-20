Ричмонд
Лукашенко принял кадровые решения по судьям в Беларуси

Лукашенко назначил и освободил от должностей нескольких судей в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял кадровые решения по судьям в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Александр Лукашенко в развитие решений Всебелорусского народного собрания в субботу, 20 декабря, подписал указ № 445 «О назначении и освобождении судей».

В частности, Юрий Кобец, который был освобожден ВНС от должности заместителя председателя Верховного Суда, назначен на должность главы Апелляционного экономического суда. Экономические суды Гомельской и Гродненской областей возглавили Александр Лисовский и Эдуард Король соответственно. А ряд судей освобождены от должностей по причине их избрания судьями Верховного суда.

Ранее мы писали, что генеральный прокурор Андрей Швед возглавил Верховный суд, а сенатор Сергей Сивец — Конституционный.

Кстати, премьер-министр Александр Турчин оценил среднюю зарплату белорусов.

Тем временем Минтруда сказало про изменения формата назначения пенсий в Беларуси.

