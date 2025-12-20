Президент Беларуси Александр Лукашенко принял кадровые решения по судьям в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Александр Лукашенко в развитие решений Всебелорусского народного собрания в субботу, 20 декабря, подписал указ № 445 «О назначении и освобождении судей».
В частности, Юрий Кобец, который был освобожден ВНС от должности заместителя председателя Верховного Суда, назначен на должность главы Апелляционного экономического суда. Экономические суды Гомельской и Гродненской областей возглавили Александр Лисовский и Эдуард Король соответственно. А ряд судей освобождены от должностей по причине их избрания судьями Верховного суда.
Ранее мы писали, что генеральный прокурор Андрей Швед возглавил Верховный суд, а сенатор Сергей Сивец — Конституционный.
