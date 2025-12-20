СМИ: удары США по ИГ* в Сирии могут продолжаться несколько недель или месяц

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об ударе по террористам в Сирии, причастным к гибели американских военных на прошлой неделе. Центральное командование США (CENTCOM) также сообщило в субботу, что военные силы США и Иордании поразили более 70 целей группировки ИГ в ходе ударов в Сирии по террористам.