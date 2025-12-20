СМИ: удары США по ИГ* в Сирии могут продолжаться несколько недель или месяц

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об ударе по террористам в Сирии, причастным к гибели американских военных на прошлой неделе. Центральное командование США (CENTCOM) также сообщило в субботу, что военные силы США и Иордании поразили более 70 целей группировки ИГ в ходе ударов в Сирии по террористам.
«Ожидается, что удары (США по Сирии — ред.) будут продолжаться несколько недель или до месяца», — заявили телеканалу американские чиновники.
Телеканал добавляет со ссылкой на неназванного американского чиновника, что американские военные наносят удары в Сирии с целью поразить места, где группировка пытается восстанавливаться, и уничтожить ее локации «в больших масштабах». Как уточнил чиновник, при последних ударах по целям ИГ американская сторона использовала штурмовики A-10, истребители F-16, вертолеты Apache. Иорданские военные применяли F-16.
Пентагон ранее сообщил, что двое военнослужащих США и один гражданский переводчик были убиты на прошлой неделе в результате нападения в сирийской Пальмире, трое пострадали. В ходе нападения был убит сирийский военный. Министр войны США Пит Хегсет сообщил, что совершивший атаку на американских военных был ликвидирован партнерскими силами.
* Террористическая организация, запрещенная в России.