Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях

Украина не будет проводить выборы в утраченных регионах, ставших территорией России. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с португальским премьером, передает «Укринформ».

Источник: Reuters

Он добавил, что МИД Украины работает над созданием за рубежом инфраструктуры для проведения выборов.

Накануне российский президент Владимир Путин не исключил возможности прекратить удары в день проведения выборов в глубь территории Украины. Однако, напомнил он, на территории России проживают 5−10 млн граждан Украины, обладающих правом голосовать.

«И если уж выборы будут, то тогда мы вправе потребовать от тех, кто будет их организовывать, чтобы были организованы выборы и предоставлено право украинцам, проживающим сейчас в России, проголосовать на территории Российской Федерации», — добавил Путин.