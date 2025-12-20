Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях

Он добавил, что МИД Украины работает над созданием за рубежом инфраструктуры для проведения выборов.
Накануне российский президент Владимир Путин не исключил возможности прекратить удары в день проведения выборов в глубь территории Украины. Однако, напомнил он, на территории России проживают 5−10 млн граждан Украины, обладающих правом голосовать.
«И если уж выборы будут, то тогда мы вправе потребовать от тех, кто будет их организовывать, чтобы были организованы выборы и предоставлено право украинцам, проживающим сейчас в России, проголосовать на территории Российской Федерации», — добавил Путин.