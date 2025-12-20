Вольфович заявил о взрывоопасной обстановке вокруг Белоруссии

«Та обстановка, которая сегодня складывается вокруг нашей страны, действительно очень взрывоопасная, как отмечают некоторые, наверное, опаснее, чем была во времена холодной войны. И действительно, то, что сегодня происходит на Западе, очень влияет на безопасность и функционирование любого государства, не только Беларуси», — приводит его слова агентство Белта.
Он указал на действия европейцев, которые, выполняя указания из-за океана, увеличивают национальные расходы на оборону до 5% от ВВП. «Во-вторых, принята новая программа — “Готовность 2030”. Она закладывает дополнительные средства, 800 миллиардов евро, до конца 2030 года на развитие военной инфраструктуры, поставку новых образцов вооружения, военной техники. Сегодня Европа тратит на военные нужды около 700 миллиардов евро», — констатировал госсекретарь белорусского совбеза.
«И это все вкладывается не в сельское хозяйство, развитие промышленности, не в улучшение социальных благ для народа, а именно в раскручивание военной машины. И она на сегодня раскручена так, что она, наверное, в ближайшие 10 лет не сможет остановиться. Я имею в виду машину, которая работает на готовность к войне. Все это, конечно, мы учитываем и видим», — сказал Вольфович.
По словам госсекретаря, все риски и угрозы нацбезопасности Белоруссии были учтены при разработке недавно утвержденного совбезом плана обороны страны на период до 2030 года. «В документах этого плана учтены все риски, вызовы, угрозы в сфере обеспечения безопасности, определены способы и формы, скажем так, их нейтрализации как внутри страны, так и для отражения агрессии, предотвращения какого-то сначала приграничного конфликта, а в случае расширения масштабов конфликта — отражения агрессии против нашего государства», — рассказал Вольфович.
«Этот документ выстроен в соответствии с нашей Концепцией национальной безопасности. Он имеет оборонительный характер. Президент (Белоруссии Александр Лукашенко — ред.) говорил неоднократно, что Беларусь никому не угрожает и не собирается угрожать. Но если вспыхнет пламя какого-то конфликта, его мы будем тушить, защищать свою страну, свои национальные интересы, свой народ тем, что у нас есть», — заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии.