«Разбираемся с ответственными за ПВО, почему в Одесской области так много проблем. Это диалог между мной и Сырским», — заявил глава киевского режима.
Минобороны в прошлую субботу сообщило, что российская армия нанесла мощный удар возмездия по энергообъектам, используемым ВСУ, в том числе и в Одессе. ДТЭК заявил о повреждении двадцати электроподстанций в регионе.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.