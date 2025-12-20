Орбан заявил, что неясно, кто на кого напал в конфликте на Украине

«Они (европейцы — ред.) завтракают дома, пьют кофе и думают, насколько морально правильно помогать маленькой стране, подвергшейся нападению, хотя она, конечно, не такая уж и маленькая, и даже неясно, кто на кого напал, в любом случае мы помогаем стране, которая подверглась насилию, и это ничего нам не стоит. Но в то же время именно они и заплатят», — сказал Орбан на пресс-конференции, которую транслировал телеканал HirTV.