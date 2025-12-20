Ричмонд
Зеленский допустил, что соглашения по урегулированию на Украине не будет

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский, неоднократно отказывавшийся от прямых переговоров с РФ, на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру в Киеве заявил, что соглашения по урегулированию на Украине пока нет и может не быть.

Источник: Reuters

«Его (соглашения по урегулированию — ред.) может не быть. Его сегодня нет. Соглашения сегодня нет. Оно есть, когда оно не только на бумаге, когда оно подписано лидерами, когда война остановлена», — сказал Зеленский на видео, которое транслировал его офис в YouTube.

Киевский режим неоднократно срывал мирные инициативы и переговоры. В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и «просто воевать». Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.

О разработке плана по украинскому урегулированию ранее заявила администрация США. В Кремле в свою очередь сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

