Минюст США отрицает сокрытие имени Трампа в файлах по делу Эпштейна

Минюст США в субботу обнародовал часть материалов дела Эпштейна во исполнение ранее принятого закона, который поддержали как демократы, так и многие республиканцы в американском конгрессе. Трампа подозревают в связях с Эпштейном, хотя до сих пор конкретных доказательств того, что президент был замешан в насилии над несовершеннолетними, представлено не было.
«Нет никаких попыток что-то скрыть только потому, что там фигурирует имя Дональда Трампа или чье-то еще: (экс-президента США — ред.) Билла Клинтона, (предпринимателя-миллиардера — ред.) Рида Хоффмана. Не предпринимается никаких усилий, чтобы что-то утаивать или, наоборот, публиковать исключительно из-за имени. И, повторю, мы не вымарываем имена известных мужчин и женщин, которые были связаны с Эпштейном», — сказал Бланш телеканалу ABC.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере «в полубессознательном состоянии», после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.