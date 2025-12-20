Politico: кредит Киеву обойдется налогоплательщикам ЕС в €3 млрд в год

Кредит в размере €90 млрд, согласованный Евросоюзом для поддержки Украины, будет ежегодно обходиться европейским налогоплательщикам примерно в €3 млрд, сообщает Politico. Речь идет о процентах по кредиту, который Евросоюз берет, чтобы затем передать эти деньги Киеву. Первый транш планируют выделить в 2026 году. При этом не все страны ЕС согласились участвовать в обеспечении этого кредита, а в Брюсселе до сих пор спорят, можно ли использовать для этого замороженные российские активы.