WSJ назвала пять основных препятствий для мира между Россией и Украиной

Мирное соглашение по Украине пока не достигнуто, потому что между сторонами есть принципиальные разногласия по ряду вопросов, пишет WSJ. Издание выделило пять основных пунктов мирного плана США, по которым Россия и Украина пока не могут прийти к общей точке зрения: это статус Донбасса, ограничение численности ВСУ, членство Украины в НАТО, статус русского языка и принадлежность Запорожской АЭС. Подробности — в материале «Газеты.Ru».