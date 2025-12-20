Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике, заявил Дмитриев

В октябре глава РФПИ заявил о перспективах строительства межконтинентального тоннеля между Аляской и Россией с помощью технологий The Boring Company. По его словам, на реализацию проекта потребуется до восьми миллиардов долларов, тоннель можно построить менее чем за восемь лет. Дмитриев также отметил, что фонд изучил существующие предложения, включая железную дорогу США — Канада — Россия — Китай, и поддержит наиболее жизнеспособное из них.