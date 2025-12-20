Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике, заявил Дмитриев

«Готовимся к сотрудничеству с Соединенными Штатами в Арктике», — написал он в соцсети X.
В октябре глава РФПИ заявил о перспективах строительства межконтинентального тоннеля между Аляской и Россией с помощью технологий The Boring Company. По его словам, на реализацию проекта потребуется до восьми миллиардов долларов, тоннель можно построить менее чем за восемь лет. Дмитриев также отметил, что фонд изучил существующие предложения, включая железную дорогу США — Канада — Россия — Китай, и поддержит наиболее жизнеспособное из них.
Как рассказывал автор проекта ученый Виктор Разбегин, он предусматривает только железнодорожные пути в виду высокой эффективности поездов. Также рассматривается прокладка оптико-волоконных магистралей и линии электропередачи.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп называл такую идею интересной. При этом, как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, строительство такого тоннеля невозможно без политической воли.