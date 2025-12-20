ZN: уволенный на фоне скандала Ермак ежедневно общается с Зеленским

После отставки Ермак заявил, что отправится на фронт. «Меня опозорили, и мое достоинство не было защищено, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Поэтому я не хочу создавать проблемы Зеленскому; я отправляюсь на фронт. Меня возмущает грязь, вылитая на меня, и еще больше возмущает отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду», — заявил он.