Премьер Португалии допустил отправку сил республики на Украину

Глава португальского правительства сделал соответствующее заявление во время визита в Киев.
«Ничто не будет мешать тому, чтобы португальский военный состав делал на Украине то, что уже делает в соседних странах, в Словакии, Румынии, Латвии, Литве и других [странах], где наши национальные силы, дислоцированные в рамках Евросоюза и НАТО, участвуют в миротворческих миссиях и миссиях по сдерживанию и обеспечению безопасности», — приводит слова премьера газета Di? rio de Not? cias.
«Наше участие не предполагает никакого наземного вмешательства», — отметил Монтенегру.
