Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Португалии допустил отправку сил республики на Украину

МАДРИД, 20 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру допустил размещение миротворческих сил республики на Украине после урегулирования конфликта.

Источник: РИА "Новости"

Глава португальского правительства сделал соответствующее заявление во время визита в Киев.

«Ничто не будет мешать тому, чтобы португальский военный состав делал на Украине то, что уже делает в соседних странах, в Словакии, Румынии, Латвии, Литве и других [странах], где наши национальные силы, дислоцированные в рамках Евросоюза и НАТО, участвуют в миротворческих миссиях и миссиях по сдерживанию и обеспечению безопасности», — приводит слова премьера газета Di? rio de Not? cias.

«Наше участие не предполагает никакого наземного вмешательства», — отметил Монтенегру.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше