Украина согласилась на трехстороннюю встречу с Россией и США

Украина поддерживает предложение США провести трехстороннюю встречу с Россией, заявил журналистам украинский президент Владимир Зеленский. Его слова передает «Новини.LIVE».

Источник: Reuters

Он выразил сомнение, что такая встреча может дать новый результат, поскольку «были встречи в Турции в таком формате». Однако тогда, отметил украинский лидер, удалось согласовать обмен пленными, и потому такие встречи следует проводить, хотя бы для договоренностей по новым обменам или встрече президентов России, США и Украины.

«Я об этом неоднократно говорил. Есть сложные вопросы, которые должны решать лидеры государств. Так что, если результаты обмены или какие-то другие договоренности, я не могу быть против. Мы поддерживаем тогда предложение Соединенных Штатов Америки. Ну, посмотрим, как будет», — сказал Зеленский.

Российский президент Владимир Путин в сентябре комментировал возможность двусторонней встречи с Зеленским. «Дональд попросил меня, если это возможно, провести такую встречу. Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится», — сказал он. Кремль затем уточнил, что встреча проводилась бы для «разговора, а не капитуляции».

Зеленский отказался приезжать в Россию для переговоров с Путиным.

«Это то же самое, как если бы я сказал, что он должен приехать в Киев», — пояснил он.