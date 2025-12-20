Округа свердловских депутатов перед выборами в заксо перенарезали — они идут в новые территории

Второй указал на деталь — появление плакатов депутата заксобрания Вячеслава Брозовского, представляющего интересы Верхнепышминского округа, в Кировском округе коллеги Михаила Клименко как раз является свидетельством того, что он получил добро на переизбрание и расклады по своей новой территории. «Туда, в частности, входят улицы на Эльмаше, где раньше работал Клименко. Никакого конфликта между депутатами нет», — пояснил источник. Брозовский в беседе с корреспондентом подтвердил, что разногласий с коллегой у него нет, а от развернутых комментариев воздержался.