Округа свердловских депутатов перед выборами в заксо перенарезали — они идут в новые территории

Перенарезка связана с изменением численности избирателей.
В Свердловской области перед выборами в заксобрание в 2026 году перенарезали одномандатные округа. Новые схемы стали получать депутаты, которым региональный внутрипол согласовал выдвижение в новый созыв. Эту информацию URA.RU подтвердили несколько собеседников в парламенте.
«Избирком уже подготовил новую схему одномандатных округов, теперь ее должны утвердить в заксобрании. Скорее всего, итоговый вариант получится увидеть ближе к марту. Однако действующие депутаты-одномандатники, которым резиденция согласовала выдвижение, уже начали получать информацию, как перекроили их округа», — поделился первый собеседник.
Второй указал на деталь — появление плакатов депутата заксобрания Вячеслава Брозовского, представляющего интересы Верхнепышминского округа, в Кировском округе коллеги Михаила Клименко как раз является свидетельством того, что он получил добро на переизбрание и расклады по своей новой территории. «Туда, в частности, входят улицы на Эльмаше, где раньше работал Клименко. Никакого конфликта между депутатами нет», — пояснил источник. Брозовский в беседе с корреспондентом подтвердил, что разногласий с коллегой у него нет, а от развернутых комментариев воздержался.
Как ранее сообщало URA.RU, перенарезка округов перед выборами в заксобрание связана с изменением численности избирателей. Их необходимо распределить более равномерно. Источник агентства рассказывал, что изменения в большей степени коснутся округов в Екатеринбурге, где избирателей стало больше. В частности, могут перекроить Чкаловский одномандатный округ, где укрепились коммунисты.