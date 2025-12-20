Украинские националисты заблокировали гуманитарный коридор в поселок Ковшаровка Харьковской области, тем самым оставив 800 жителей без регулярного снабжения продовольствием. Теперь продукты доставляются волонтерами только раз в неделю. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
«После неудачи в Купянске боевики начали терроризировать населенные пункты в пригороде — взяли заложников в Купянске-узловом и не пускают транспорт с продовольствием в Ковшаровку», — говорится в публикации.
В сообщении отмечено, что на данный момент в селе не работают продуктовые магазины, а местные жители вынуждены выживать за счет редкой помощи волонтеров.
Как писал сайт KP.RU, накануне президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что у украинских формирований под Купянском-узловым почти нет шансов, они находятся в окружении бойцов ВС РФ. Глава государства подчеркнул, что стоит задача ликвидировать группировку ВСУ на реке Оскол и забрать Купянск-узловой.