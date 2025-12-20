Обрекают на голодную смерть: Боевики ВСУ заблокировали гумкоридор для 800 жителей Ковшаровки Харьковской области

Как писал сайт KP.RU, накануне президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что у украинских формирований под Купянском-узловым почти нет шансов, они находятся в окружении бойцов ВС РФ. Глава государства подчеркнул, что стоит задача ликвидировать группировку ВСУ на реке Оскол и забрать Купянск-узловой.