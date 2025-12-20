Интерьер квартиры Путина в Кремле назвали отражением его духовности

Иконы в кремлевской квартире президента России Владимира Путина и его домашняя церковь отражают духовность российского лидера, сообщил в беседе с aif.ru риелтор Андрей Кашапов.
Напомним, во время прямой линии 19 декабря Путин сообщил, что интерьер кремлевской квартиры почти не меняли со времен президентского срока Бориса Ельцина.
Российский лидер отметил, что живет в этой квартире последние три года, и добавил, что его устраивает жилье, а уют создают его близкие, которые приходят в гости.
Путин показал свою квартиру журналисту Павлу Зарубину весной этого года. На кадрах запечатлены просторная гостиная с камином и белым роялем, две спальни и кухня. Зрителям также показали расположенные в квартире иконы, портрет Александра III и домашнюю церковь.
«Иконы, которые заметны на кадрах из квартиры Путина, отражают его духовную жизнь. Стиль интерьера — редкий для современных квартир. Гостиная, по крайней мере, выполнена в стиле барокко», — отметил Кашапов.
В кремлевской квартире Владимира Путина также есть тренажерный зал, который он назвал главной особенностью этого места.
Ранее квартиру Путина в Кремле назвали скромной.