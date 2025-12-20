Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Интерьер квартиры Путина в Кремле назвали отражением его духовности

В квартире Владимира Путина в Кремле есть иконы и портрет Александра III. Там же расположена домашняя церковь. Риелтор Кашапов оценил интерьер квартиры российского лидера.

Источник: Аргументы и факты

Иконы в кремлевской квартире президента России Владимира Путина и его домашняя церковь отражают духовность российского лидера, сообщил в беседе с aif.ru риелтор Андрей Кашапов.

Напомним, во время прямой линии 19 декабря Путин сообщил, что интерьер кремлевской квартиры почти не меняли со времен президентского срока Бориса Ельцина.

Российский лидер отметил, что живет в этой квартире последние три года, и добавил, что его устраивает жилье, а уют создают его близкие, которые приходят в гости.

Путин показал свою квартиру журналисту Павлу Зарубину весной этого года. На кадрах запечатлены просторная гостиная с камином и белым роялем, две спальни и кухня. Зрителям также показали расположенные в квартире иконы, портрет Александра III и домашнюю церковь.

«Иконы, которые заметны на кадрах из квартиры Путина, отражают его духовную жизнь. Стиль интерьера — редкий для современных квартир. Гостиная, по крайней мере, выполнена в стиле барокко», — отметил Кашапов.

В кремлевской квартире Владимира Путина также есть тренажерный зал, который он назвал главной особенностью этого места.

Ранее квартиру Путина в Кремле назвали скромной.

Узнать больше по теме
Борис Ельцин: биография первого президента России
В новейшей истории России Борис Ельцин — одна из ключевых фигур. С его именем связаны распад Советского Союза и образование СНГ, августовский путч, кризис, лихие 90-е, а также переход к рыночной экономике. Биография этого политика наполнена яркими событиями: собрали главные.
Читать дальше