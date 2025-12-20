NBC узнал о планах Израиля снова ударить по Ирану

По данным собеседников издания, Биньямин Нетаньяху может представить Трампу варианты участия США в новых военных операциях в Иране. Перед ударами в июне Израиль представил главе Белого дома четыре варианта: не участвовать в операции, поддерживать ее, но ограниченно, проводить операцию вместе с Израилем и проводить ее самостоятельно. По данным собеседников NBC News, обеспокоенность Израиля по поводу Ирана возникла из-за желания последнего возобновить переговоры с США. Это может потенциально осложнить попытки израильской стороны договориться с Дональдом Трампом о новых ударах.