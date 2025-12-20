Зеленский назвал условие вывода ВСУ из Донбасса

«Если вы хотите отвод войск где-либо, то всегда делаются одинаковые зеркальные шаги. Если мы отходим на 5 км, то и они на 5 км. Мы на 10, и они на 10. И тогда есть такая [демилитаризованная] зона. Она может называться свободной экономической зоной, или еще каким-то образом называться, если там есть соответствующие преференции. Но до этого всего надо еще дожить», — сказал Зеленский.