Песков: Зеленский путается в показаниях по поводу выборов на Украине

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский противоречит сам себе и путается в показаниях, когда говорит об условиях проведения президентских выборов на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Источник: Reuters

«Зеленский активно комментирует [заявление Путина по выборам на Украине]. Он чуть-чуть противоречит себе: он говорит, что, дескать, не позволит кому-то вмешиваться — Путину не позволит вмешиваться в выборы — на предложение Путина гарантировать безопасность [выборов]. Но при этом он до этого обращался к американцам», — отметил представитель Кремля.

«То есть, он (Зеленский — прим. ТАСС) не против того, чтобы вмешивались американцы, но против того, чтобы вмешивался [Путин]», — сказал Песков. Он подчеркнул, что это и есть противоречие: «Путается в показаниях».

