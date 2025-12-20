Песков: Зеленский путается в показаниях по поводу выборов на Украине

«Зеленский активно комментирует [заявление Путина по выборам на Украине]. Он чуть-чуть противоречит себе: он говорит, что, дескать, не позволит кому-то вмешиваться — Путину не позволит вмешиваться в выборы — на предложение Путина гарантировать безопасность [выборов]. Но при этом он до этого обращался к американцам», — отметил представитель Кремля.
«То есть, он (Зеленский — прим. ТАСС) не против того, чтобы вмешивались американцы, но против того, чтобы вмешивался [Путин]», — сказал Песков. Он подчеркнул, что это и есть противоречие: «Путается в показаниях».