Дмитриев заявил о подготовке России к сотрудничеству с США в Арктике

«Готовимся к сотрудничеству с Соединенными Штатами в Арктике», — написал он.
Ранее сообщалось, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис высказал мнение, что для ускоренного освоения Арктики необходима специализированная государственная корпорация. Он заявил, что ключевой задачей такой структуры станет привлечение капитала в стратегические проекты, например, через выпуск долгосрочных облигаций с государственными гарантиями.
