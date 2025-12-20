Дмитриев заявил о подготовке России к сотрудничеству с США в Арктике

Россия планирует развивать взаимодействие с Соединёнными Штатами в Арктическом регионе. Об этом в своём микроблоге в сети заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.