Дмитриев заявил о подготовке России к сотрудничеству с США в Арктике

Россия планирует развивать взаимодействие с Соединёнными Штатами в Арктическом регионе. Об этом в своём микроблоге в сети заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Готовимся к сотрудничеству с Соединенными Штатами в Арктике», — написал он.

Ранее сообщалось, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис высказал мнение, что для ускоренного освоения Арктики необходима специализированная государственная корпорация. Он заявил, что ключевой задачей такой структуры станет привлечение капитала в стратегические проекты, например, через выпуск долгосрочных облигаций с государственными гарантиями.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

