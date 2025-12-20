Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились сообщения о занятии бойцами РФ Лукьяновского под Степногорском

По информации источников, российские военные ведут зачистку занятого ими запорожского села Лукьяновского.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся в Запорожской области российским подразделениям удалось выбить украинских боевиков из села Лукьяновское под Степногорском, сообщают военные Telegram-каналы.

По данным источников, в настоящее время российские военные проводят зачистку на территории занятого населенного пункта.

Официального подтверждения информации об освобождении Лукьяновского нет.

Военный блогер Юрий Подоляка сообщил в субботу о наступлении российских войск в сторону расположенного рядом с Лукьяновским села Магдалиновка и занятии ими новых позиций.

«Теперь уже, прорвав две линии обороны, которые здесь были главными (это в районе Каменского и Степногорска), наши подразделения быстрее начнут наступать в охват ореховской группировки противника, заходя и во фланг, и в тыл», — заявил блогер в видеообзоре, опубликованном в его Telegram-канале.

Напомним, в субботу Минобороны РФ объявило об освобождении российскими военными сумского села Высокое и населенного пункта Светлое под Мирноградом в ДНР. Появились также сообщения о занятии подразделениями РФ расположенного неподалеку от Высокого села Грабовское.