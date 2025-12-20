Появились сообщения о занятии бойцами РФ Лукьяновского под Степногорском

«Теперь уже, прорвав две линии обороны, которые здесь были главными (это в районе Каменского и Степногорска), наши подразделения быстрее начнут наступать в охват ореховской группировки противника, заходя и во фланг, и в тыл», — заявил блогер в видеообзоре, опубликованном в его Telegram-канале.