Появились сообщения о занятии бойцами РФ Лукьяновского под Степногорском

Продвигающимся в Запорожской области российским подразделениям удалось выбить украинских боевиков из села Лукьяновское под Степногорском, сообщают военные Telegram-каналы.
По данным источников, в настоящее время российские военные проводят зачистку на территории занятого населенного пункта.
Официального подтверждения информации об освобождении Лукьяновского нет.
Военный блогер Юрий Подоляка сообщил в субботу о наступлении российских войск в сторону расположенного рядом с Лукьяновским села Магдалиновка и занятии ими новых позиций.
«Теперь уже, прорвав две линии обороны, которые здесь были главными (это в районе Каменского и Степногорска), наши подразделения быстрее начнут наступать в охват ореховской группировки противника, заходя и во фланг, и в тыл», — заявил блогер в видеообзоре, опубликованном в его Telegram-канале.
Напомним, в субботу Минобороны РФ объявило об освобождении российскими военными сумского села Высокое и населенного пункта Светлое под Мирноградом в ДНР. Появились также сообщения о занятии подразделениями РФ расположенного неподалеку от Высокого села Грабовское.