Дмитриев: Россия ведет подготовку к сотрудничеству с США в Арктике

Глава РФПИ рассказал о планах совместной работы Москвы с Вашингтоном.

Источник: Аргументы и факты

Москва планирует развивать сотрудничество с Вашингтоном в Арктике, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

«Готовимся к сотрудничеству с Соединенными Штатами в Арктике», — написал он в соцсети X*.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва обсуждает с Вашингтоном возможность вместе работать на Аляске. По словам главы РФ, в арктической зоне присутствуют огромные запасы минеральных ресурсов, Россия уже ведет там работу. Путин отметил, что у РФ для работы в Арктике есть уникальные технологии, что представляет интерес для ее партнеров.

При этом Путин отмечал, что для возобновления экономического сотрудничества России и США необходимы политические решения.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше