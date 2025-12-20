Дмитриев: Россия ведет подготовку к сотрудничеству с США в Арктике

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва обсуждает с Вашингтоном возможность вместе работать на Аляске. По словам главы РФ, в арктической зоне присутствуют огромные запасы минеральных ресурсов, Россия уже ведет там работу. Путин отметил, что у РФ для работы в Арктике есть уникальные технологии, что представляет интерес для ее партнеров.