Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров заявил, что Африканский союз и ОДКБ установят рабочие отношения

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Россия и африканские страны рекомендовали установить рабочие отношения между Африканским союзом и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам второй министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка.

Источник: РИА "Новости"

«В совместном заявлении также содержится общее решение об укреплении взаимодействия в области политики и безопасности. В том числе с этой целью рекомендовано установить рабочие отношения между Африканским союзом и ОДКБ», — сказал министр.

Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия — Африка проходит 19—20 декабря в Каире.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше