Лавров заявил, что Африканский союз и ОДКБ установят рабочие отношения

«В совместном заявлении также содержится общее решение об укреплении взаимодействия в области политики и безопасности. В том числе с этой целью рекомендовано установить рабочие отношения между Африканским союзом и ОДКБ», — сказал министр.
Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия — Африка проходит
Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.Читать дальше