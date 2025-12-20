Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СПЧ подготовил и передал Путину список для новогоднего помилования

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачёва передала президенту России Владимиру Путину список россиян, которых можно было бы помиловать по новогодней традиции. Об этом она сама сообщила в интервью изданию «Газета.ru».

При этом она отметила, что дальнейшая судьба этого списка и возможное помилование зависят теперь исключительно от решения президента. Меркачёва также сказала, что положительный вердикт стал бы настоящим праздничным чудом.

«Мне кажется, здесь надо просто надеяться», — заключила она.

Напомним, ранее Владимир Путин выразил готовность рассмотреть предложение о новогоднем помиловании для определённых категорий заключённых. Инициатива, озвученная Евой Меркачёвой, касается впервые осуждённых лиц без насильственных преступлений. В своём обращении она также просила обратить внимание на инвалидов и женщин, имеющих детей, чтобы они могли провести праздники в кругу близких. Глава государства пообещал изучить подготовленные списки потенциальных кандидатов.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.