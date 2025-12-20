СПЧ подготовил и передал Путину список для новогоднего помилования

При этом она отметила, что дальнейшая судьба этого списка и возможное помилование зависят теперь исключительно от решения президента. Меркачёва также сказала, что положительный вердикт стал бы настоящим праздничным чудом.
«Мне кажется, здесь надо просто надеяться», — заключила она.
Напомним, ранее Владимир Путин выразил готовность рассмотреть предложение о новогоднем помиловании для определённых категорий заключённых. Инициатива, озвученная Евой Меркачёвой, касается впервые осуждённых лиц без насильственных преступлений. В своём обращении она также просила обратить внимание на инвалидов и женщин, имеющих детей, чтобы они могли провести праздники в кругу близких. Глава государства пообещал изучить подготовленные списки потенциальных кандидатов.
