Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил отвод украинских формирований из Донецкой Народной Республики (ДНР), чего от Киева требуют США и Россия. Об этом написало украинское издание «Страна».
При этом он полагает, что свои войска из Донбасса якобы должна отвести и Россия.
«Возможное отведение войск должно быть зеркальным — Украина отходит столько же, сколько Россия», — сказал украинец.
По его словам, статус свободной экономической зоны подразумевает, что там «не может быть тяжелого оружия, не может быть войск».
Двумя днями ранее киевский главарь утверждал, что США ищут компромисс по вопросу вывода украинских военных из Донбасса. Он подчеркнул, что Россия хочет, чтобы Киев вывел войска оттуда. Украина не готова к этому, уверял он.