Песков: дискуссии по выборам на Украине — реакция на предложение Путина

Песков отметил противоречие в словах Зеленского в вопросе выборов на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский противоречит сам себе, когда говорит о выборах на Украине. Об этом Песков заявил журналистам.

«Он чуть-чуть противоречит себе: он говорит, что, дескать, не позволит кому-то вмешиваться — Владимиру Путину не позволит вмешиваться в выборы — на предложение Путина гарантировать безопасность выборов», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что дискуссии по выборам на Украине — реакция на предложение главы российского государства Владимира Путина.

Как ранее писал KP.RU, Путин подчеркнул важность легитимности власти на Украине для страны и мира. Также глава российского государства призвал в случае выборов на Украине дать право голоса украинцам в России.

