Эстонский суд вынудил Каллас публично извиниться за ложь в соцсетях

Глава Евродипломатии Кая Каллас выполнила решение суда Эстонии, обязавшего её принести публичные извинения. Об этом сообщает ERR.

Источник: Life.ru

Поводом для судебного разбирательства стало высказывание Каллас, сделанное в феврале 2022 года, в котором она обвинила представителей фонда «В защиту семьи и традиции» в организации незаконного митинга и нападении на полицию. В декабре прошлого года Харьюский уездный суд признал эти утверждения не соответствующими действительности. Каллас опубликовала текст извинений в личном блоге. В комментариях к публикации пользователи потребовали, чтобы дипломат принесла извинения не только активистам фонда, но и всем гражданам, которых её заявления могли ввести в заблуждение.

Ранее Кая Каллас заявила, что убеждает страны воздерживаться от диалога с Россией. С критикой подобной позиции выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Он прокомментировал слова дипломата, подчеркнув, что если главный переговорщик ЕС не верит в дипломатию, то наиболее вероятным итогом становится усилие конфронтации. По мнению профессора, такой подход напрямую ведёт к эскалации конфликта, а не к его урегулированию.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

