Эстонский суд вынудил Каллас публично извиниться за ложь в соцсетях

Поводом для судебного разбирательства стало высказывание Каллас, сделанное в феврале 2022 года, в котором она обвинила представителей фонда «В защиту семьи и традиции» в организации незаконного митинга и нападении на полицию. В декабре прошлого года Харьюский уездный суд признал эти утверждения не соответствующими действительности. Каллас опубликовала текст извинений в личном блоге. В комментариях к публикации пользователи потребовали, чтобы дипломат принесла извинения не только активистам фонда, но и всем гражданам, которых её заявления могли ввести в заблуждение.