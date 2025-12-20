В Кремле заявили о противоречиях в словах Зеленского о выборах на Украине

Представитель Кремля отметил, что Зеленский не возражает против участия американской стороны, но при этом выступает против любых предложений со стороны Москвы. Именно в этом, по его словам, и заключается путаница в заявлениях украинского лидера.
«Он чуть-чуть противоречит себе: он говорит, что, дескать, не позволит кому-то вмешиваться — Путину не позволит вмешиваться в выборы — на предложение Путина гарантировать безопасность [выборов]. Но при этом он до этого обращался к американца», — заявил Песков.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине необходимо провести президентские выборы. В ответ Владимир Зеленский подчеркнул, что «всегда готов к выборам». Позже он озвучил возможные сроки проведения выборов на Украине. При этом глава киевского режима потребовал от Запада обеспечить безопасность мероприятия. Также Зеленский заявил, что потребуется время для решения вопроса о военном положении в стране, ведь при нём голосование невозможно.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.