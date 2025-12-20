В Кремле заявили о противоречиях в словах Зеленского о выборах на Украине

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине необходимо провести президентские выборы. В ответ Владимир Зеленский подчеркнул, что «всегда готов к выборам». Позже он озвучил возможные сроки проведения выборов на Украине. При этом глава киевского режима потребовал от Запада обеспечить безопасность мероприятия. Также Зеленский заявил, что потребуется время для решения вопроса о военном положении в стране, ведь при нём голосование невозможно.