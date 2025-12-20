Ричмонд
Песков: Зеленский, говоря о выборах, путается и противоречит сам себе

В Кремле заявили, что Зеленский, комментируя тему выборов, путается в показаниях.

Владимир Зеленский, говоря о возможных выборах на Украине, путается в показаниях и противоречит сам себе. Об этом в субботу, 20 декабря, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Зеленский говорит, что никому не позволит вмешиваться в выборы на Украине, но обращается к США.

«То есть он не против того, чтобы вмешивались американцы, но против того, чтобы вмешиваться в выборы», — обратил внимание представитель Кремля.

Песков добавил, что глава киевского режима путается и противоречит сам себе.

О том, что на Украине необходимо провести выборы заявил президент США Дональд Трамп. Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил о готовности провести выборы.

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии сказал, что Россия готова помочь Украине провести выборы.

