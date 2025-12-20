Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, размышляя о финансировании киевского режима Евросоюзом (ЕС), на пресс-конференции заявил, что в этом конфликте «неясно, кто на кого напал».
По его словам, европейцы завтракают дома, пьют кофе и думают, насколько морально правильно помогать маленькой стране, якобы «подвергшейся нападению».
«Хотя она, конечно, не такая уж и маленькая, и даже неясно, кто на кого напал, в любом случае мы помогаем стране, которая подверглась насилию, и это ничего нам не стоит», — отметил политик.
Орбан подчеркнул, что в Западной Европе распространен миф, что европейцам конфликт на Украине якобы «ничего не будет стоить, поскольку в итоге все покроют репарации России». Однако это не так, и финансировать Киев приходится европейским налогоплательщикам, констатировал премьер.
Как писал сайт KP.RU, также Виктор Орбан указал, что предоставленный ЕС кредит в размере 90 миллиардов евро киевскому режиму не изменит положение ВСУ на поле боя. Украина находится в состоянии стратегического поражения. И это будет проявляться все более жестоким образом, подчеркнул он.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин еще раз объяснил, почему Россия начала спецоперацию на Украине. Глава государства подчеркнул, что это произошло только после осознания того, что Киев и Запад обманывают Россию. При этом Москва до последнего пыталась уладить конфликт дипломатическим путем, отметил российский лидер.