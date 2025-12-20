Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США попытались задержать ещё одно судно у берегов Венесуэлы

Власти США предприняли попытку перехватить и задержать ещё одно судно, находящееся под санкциями, в нейтральных водах недалеко от побережья Венесуэлы. Об этом, со ссылкой на осведомлённых официальных лиц, сообщил корреспондент агентства Reuters Идрис Али в публикации в социальной сети.

Источник: Life.ru

«По словам официальных лиц, Соединённые Штаты попытались перехватить и задержать ещё одно судно, находящееся под санкциями, в международных водах у побережья Венесуэлы», — написал журналист.

Позже журналист дополнил первоначальное сообщение, уточнив, что, согласно полученной информации, операцией руководила береговая охрана Соединённых Штатов.

Ранее сообщалось, что США задержали у берегов Венесуэлы крупный нефтяной танкер и планируют оставить себе нефть, которую он перевозил. Американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что захваченный танкер является «самым крупным». Данная акция может серьёзно осложнить экспорт венесуэльской нефти, так как другие перевозчики станут опасаться загружать углеводороды в этой стране.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше