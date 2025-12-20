США попытались задержать ещё одно судно у берегов Венесуэлы

«По словам официальных лиц, Соединённые Штаты попытались перехватить и задержать ещё одно судно, находящееся под санкциями, в международных водах у побережья Венесуэлы», — написал журналист.
Позже журналист дополнил первоначальное сообщение, уточнив, что, согласно полученной информации, операцией руководила береговая охрана Соединённых Штатов.
Ранее сообщалось, что США задержали у берегов Венесуэлы крупный нефтяной танкер и планируют оставить себе нефть, которую он перевозил. Американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что захваченный танкер является «самым крупным». Данная акция может серьёзно осложнить экспорт венесуэльской нефти, так как другие перевозчики станут опасаться загружать углеводороды в этой стране.
