Окамура: граждане Чехии не будут оплачивать закупку оружия для Украины

Деньги граждан Чехии не будут тратиться на закупку оружия и боеприпасов для Украины и поддержку продолжения конфликта, заявил спикер палаты депутатов чешского парламента и лидер движения SPD («Свобода и прямая демократия») Томио Окамура.
«Никакие деньги чешских граждан на закупку оружия и боеприпасов и поддержку на Украину не пойдут», — заявил он на видео, размещенном на его странице в соцсети.
Окамура отметил, что поддержка Украины будет направлена на то, чтобы как можно сокрее прекратить конфликт и гибель людей, и основой для этого должна стать мирная инициатива президента США Дональда Трампа.
Парламентарий также отметил, что чешская инициатива по боеприпасам для Украины «совершенно непрозрачна», в ней заложена «непропорционально высокая прибыль» и с этим надо разбираться. Окамура также рассказал, что в разговоре с премьером Андреем Бабишем была затронута и ситуация с закупкой в США истребителей F-35.
«Это огромная инвестиция, и в то время, когда в госбюджете мы обсуждаем каждую крону, мы должны платить сотни миллиардов крон за истребители, которые будут здесь лишь через девять лет, а сейчас не обеспечат безопасность наших граждан», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Чехия вместе с Венгрией и Словакией отказались принимать участие в выдаче кредита Киеву на сумму 90 млрд. евро.
Отметим, 19 декабря председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил, что страны ЕС достигли договоренности о выделении Украине 90 млрд евро, средства планируется предоставить в качестве поддержки на период 2026—2027 годов.