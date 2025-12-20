«Грады» разнесли позиции ВСУ под Константиновкой

Напомним, в минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин сообщил в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, о занятии российскими войсками более половины Константиновки. Глава государства выразил уверенность в том, что подразделения РФ, ведущие бои на территории города, возьмут его под контроль.