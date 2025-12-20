Ричмонд
«Грады» разнесли позиции ВСУ под Константиновкой

РСЗО накрыли места дислокации дроноводов ВСУ на константиновском направлении.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились кадры уничтожения позиций украинских боевиков под Константиновкой.

По информации военных Telegram-каналов, под удар попали два пункта управления беспилотниками противника, обнаруженные российскими военными в ходе разведки с воздуха.

Сообщается, что по выявленным целям ударили РСЗО «Град». Для поражения мест временной дислокации украинских дроноводов были применены 122-миллиметровые осколочно-фугасные реактивные снаряды.

Данных о потерях ВСУ в результате поражения пунктов управления дронами нет.

Ранее были опубликованы снятые с дрона кадры уничтожения авиацией пункта временной дислокации 100-й мехбригады ВСУ в одном из многоэтажных домов на територии Константиновки.

Напомним, в минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин сообщил в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, о занятии российскими войсками более половины Константиновки. Глава государства выразил уверенность в том, что подразделения РФ, ведущие бои на территории города, возьмут его под контроль.