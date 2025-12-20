Президент Украины считает, что вслед за выводом украинских войск Россия якобы должна ответить зеркально.
Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность отвода украинских войск из части Донецкой области при условии зеркальных шагов со стороны России и создания свободной экономической зоны без военного присутствия. Об этом он заявил в обращении, где связал перспективу отвода сил с требованиями США и России к Киеву по изменению линии соприкосновения.
«Возможное отведение войск должно быть зеркальным — Украина отходит столько же, сколько Россия. Свободная экономическая зона — там не может быть тяжелого оружия, не может быть войск», — заявил Зеленский. Слова передает RT.
Лидер считает, что наиболее корректной позицией является сохранение нынешнего положения, поскольку такой подход предполагает минимальное количество уступок для каждой из сторон. Комментируя возможное создание свободной экономической зоны, Зеленский подчеркнул, что партнеры Киева поставлены в известность: окончательное решение по этому вопросу должно быть принято народом Украины.
Кремль ранее допускал возможность отвода с территории Донбасса как украинских, так и российских вооруженных подразделений. «Но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни», — заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Российские военные до конца года добьются значительных успехов в ходе СВО. Такой прогноз озвучил ранее президент РФ Владимир Путин во время прямой линии. Президент также отметил, что Россия готова завершить конфликт на Украине мирным путем.