Зеленский заикнулся о выводе украинских войск из одной области

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность отвода украинских войск из части Донецкой области при условии зеркальных шагов со стороны России и создания свободной экономической зоны без военного присутствия. Об этом он заявил в обращении, где связал перспективу отвода сил с требованиями США и России к Киеву по изменению линии соприкосновения.