Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что после завершения боестолкновений Украина не сможет самостоятельно содержать 800-тысячную армию. Об этом написало украинское издание «Страна».
По его мнению, в связи с этим на данный период Украине потребуется поддержка партнеров как гарантия безопасности.
Как писал сайт KP.RU, соглашение по украинскому урегулированию может подразумевать наличие у киевского режима дополнительных сил, например, таких как нацгвардия, свыше «номинальной» численности ВСУ. По данным газеты Washington Post участникам переговоров по урегулированию все еще сложно решить вопрос по ограничению численности украинской армии.
Ранее бывший офицер украинской разведки Иван Ступак отметил, что Украина не сможет содержать в мирное время армию ни в 800 тысяч военных, ни в 600 тысяч солдат. По его словам, возможным вариантом бы стало, если западные кураторы киевского режима возьмут на содержание ВСУ.