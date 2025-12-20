Ранее бывший офицер украинской разведки Иван Ступак отметил, что Украина не сможет содержать в мирное время армию ни в 800 тысяч военных, ни в 600 тысяч солдат. По его словам, возможным вариантом бы стало, если западные кураторы киевского режима возьмут на содержание ВСУ.