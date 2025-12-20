«Я решила, что хочу остаться в России. Я полюбила Россию… И они на самом деле… не понимают, ведь западная пропаганда очень сильна, что Россия — прекрасная страна с милыми, добросердечными людьми, [богатой] культурой и историей», — цитирует Рид RT.
Говоря о том, что впечатлило её больше всего, Рид без раздумий назвала россиян. Она подчеркнула, что именно люди стали для неё главным открытием и выразила надежду быть полезной стране, которую полюбила.
Ранее сегодня стало известно, что Рид получила российский паспорт. Церемония вручения состоялась в Национальном центре «Россия».
Напомним, ранее Тара Рид стала гражданкой России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, и он опубликован на официальном портале правовой информации. О своём желании получить российский паспорт женщина заявила ещё в мае 2023 года. Экс-помощница отметила, что в России её хорошо приняли. В 2019 году Тара Рид обвинила Джо Байдена в домогательствах. Это повлекло уголовное преследование женщины, её семья и сегодня получает угрозы.
