Экс-помощница Байдена после получения гражданства заявила, что влюбилась в Россию

Сотрудница RT Тара Рид, ранее работавшая помощницей бывшего президента США Джо Байдена, призналась, что влюбилась в Россию и решила остаться в стране. Об этом она рассказала в эфире телеканала. По её словам, на Западе Россия по-прежнему воспринимается через призму 90-х годов.

Источник: Life.ru

«Я решила, что хочу остаться в России. Я полюбила Россию… И они на самом деле… не понимают, ведь западная пропаганда очень сильна, что Россия — прекрасная страна с милыми, добросердечными людьми, [богатой] культурой и историей», — цитирует Рид RT.

Говоря о том, что впечатлило её больше всего, Рид без раздумий назвала россиян. Она подчеркнула, что именно люди стали для неё главным открытием и выразила надежду быть полезной стране, которую полюбила.

Ранее сегодня стало известно, что Рид получила российский паспорт. Церемония вручения состоялась в Национальном центре «Россия».

Напомним, ранее Тара Рид стала гражданкой России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, и он опубликован на официальном портале правовой информации. О своём желании получить российский паспорт женщина заявила ещё в мае 2023 года. Экс-помощница отметила, что в России её хорошо приняли. В 2019 году Тара Рид обвинила Джо Байдена в домогательствах. Это повлекло уголовное преследование женщины, её семья и сегодня получает угрозы.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
